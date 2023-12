Sarah Engels im Krankenhaus: Müssen sich ihre Fans jetzt Sorgen machen?

Sarah Engels (31) musste sich am gestrigen Mittwochmorgen in ein Krankenhaus begeben. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/sarellax3

"Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr habt gut geschlafen. Ich bin jetzt gerade in der Mediapark Klinik, ich habe nämlich heute meinen MRT-Termin", ließ die Ex-Frau von Pietro Lombardi (31) ihre rund 1,7 Millionen Instagram-Follower am gestrigen Mittwochmorgen wissen.

Dabei fiel ihr auf, dass sie ihren Anhängern gar nicht erzählt habe, was ihr passiert sei. "Ich bin vor ein paar Wochen richtig blöd umgeknickt beim Sport. Also wirklich so richtig blöd. Da war so eine Stufe, und ich bin da runter und bin so richtig mit dem Fuß umgeknickt. Das hat so weh getan."

Seitdem habe Sarah richtige Fußschmerzen. Es liege aber auch daran, wie sie aufkomme oder auftrete. "Deswegen schauen wir jetzt einmal nach", erklärte die Mama der Kinder Solea (2) und Alessio (8).

Die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin hoffe, dass es nichts Schlimmes ist, denn wie ihre Fans wissen, falle es ihr sehr schwer, die Füße still zu halte und nichts zu tun. "Gleich wissen wir mehr", berichtete die 31-Jährige weiter.