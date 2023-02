Sarah Engels in wichtiger Mission auf Mallorca unterwegs: "Langsam steigt die Aufregung"

Sarah muss unter anderem die wichtigsten Seefahrer-Knoten lernen. © Montage: Instagram/Screenshot/Sarah Engels

"So langsam steigt auch die Aufregung, denn am Dienstag ist ja schon die Prüfung", berichtet Sarah in einer Instagram-Story. "Das geht jetzt super fix, denn wir haben eigentlich noch recht viel, was wir lernen müssen - die ganzen Knoten und auch Navigationen."

Da Sarah und Julian am liebsten schon den kommenden Sommer auf dem Wasser verbringen wollen, haben sie sich für einen Speed Kurs entschieden. Der Vorteil: Die Bootsanwärter können den Führerschein innerhalb von wenigen Tagen in der Tasche haben. Der Nachteil: Es bleibt somit nur sehr wenig Zeit, um alles zu lernen.

"Andere machen das in drei, vier Monaten, oder so ...", erklärt Sarah, die aktuell jedoch guter Dinge ist. So ist die 30-Jährige zuversichtlich, in der kommenden Woche optimal vorbereitet zu sein und den Test bestehen zu können.

Bleibt abzuwarten, ob sie damit recht behalten, oder doch noch ein böses Erwachen erleben wird.