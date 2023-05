Sarah Engels kriegt fiese Nachricht und reagiert sofort: "Brüste viel zu klein"

Sarah Engels (30) hatte den Sonntag mit ihrer Familie in einem Freizeitpark verbracht. © Bildmontage: Instagram/sarellax3

Den Sonntag hatte Sarah Engels gemeinsam mit ihrer Familie im Movie Park in Bottrop (NRW) verbracht und ihren rund zwei Millionen Instagram-Fans dabei in gewohnter Manier viele kleine Einblicke in den Familienausflug gegeben.

So war die 30-Jährige neben Ehemann Julian (30), den Kindern Alessio (7) und Solea (1) auch mit ihrer Schwägerin unterwegs und genoss den actionreichen Familienausflug in vollen Zügen, wie in ihren Storys deutlich zu sehen gewesen war.

Der Tag wurde jedoch prompt durch eine fiese Nachricht unterbrochen, die am Abend ins Postfach der "Te Amo Mi Amor"-Interpretin geflattet war und die Sarah wiederum mit ihrer Community geteilt hatte.

"Deine Brüste sind viel zu klein!" hatte ein Follower auf die vorige Story der Kölnerin geantwortet, in der die schöne Brünette sich in einem engen schwarzen Kleid gezeigt hatte.

Ganz schön unverschämt, wie auch Sarah fand und kurzerhand beschloss, die ungefragte Meinung des Nutzers nicht unbeantwortet zu lassen!

So teilte die ehemalige "The Masked Singer"-Gewinnerin in ihrer Story einen längeren Text, in dem sie dem Fan gehörig die Meinung geigte.