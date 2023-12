Sarah Engels macht den Abflug! Ihre Kinder (2, 8) lässt sie in Deutschland zurück

Sarah Engels (31) ist mit ihrem Ehemann Julian (30), aber ohne Kinder, nach London geflogen. © Montage: Instagram/Screenshot/Sarah Engels

Pünktlich zum dritten Advent-Wochenende sind Sarah und ihr Liebster in den Flieger gestiegen, um einige Tage im weihnachtlich geschmückten London zu verbringen. Ungewohnt ist dabei, dass die beiden ohne ihre üblichen Begleiter unterwegs sind.

"London bound – freu mich wie ein kleines Mädchen. Julian und ich ohne die Kids ...", schreibt Sarah in einer Instagram-Story und wird prompt nachdenklich. Immerhin sei das "etwas, was so gut wie nie vorkommt".

"Es ist so komisch allein unterwegs zu sein, ihr könnt es euch nicht vorstellen", berichtet die Ex-Frau von Pietro Lombardi (31) ihren rund 1,7 Millionen Followern. Solea und Alessio nicht dabei zu haben, fühle sich an "als hätten wir irgendwas vergessen".

Wer sich nun aber Sorgen darüber macht, wer die Zweijährige und den Grundschüler während der Abwesenheit ihrer Eltern hütet, kann beruhigt sein. "Die zwei sind bei meiner Mama und haben sicher eine tolle Zeit", verrät Sarah. Ihr zufolge ist es das allererste Mal, dass sie eine Nacht von Solea getrennt verbringt.