Sarah Engels meldet sich mit Gesundheits-News zu "Nonnina": So geht es ihrer Oma

Köln - Sarah Engels (30) pflegt zu ihrer Oma bekanntermaßen ein inniges Verhältnis. Nachdem die Seniorin jüngst einen Termin in der Düsseldorfer Uniklinik hatte, gab Sarah ihren Fans nun ein Gesundheits-Update zu ihrer "Nonnina".

Ihre Familie bedeutet Sarah Engels (30) alles. © Instagram/sarellax3

Anfang Mai hatte Sarah ihren rund zwei Millionen Instagram-Fans erstmalig von den "starken Schmerzen" berichtet, mit denen sich ihre Oma nun schon seit einiger Zeit herumplagt.

Ihre Großmutter sei im vergangenen Sommer "einmal richtig blöd gefallen" und hatte sich sogar "etwas gebrochen".

Sarah hatte ihre Nonnina dann Anfang Mai zum Arzt begleitet und war fest davon ausgegangen, dass sie wohl nicht um eine Operation herum kommt. Nun meldete sich die Sängerin aber mit überraschenden News bei ihrer Community!

In einer Fragerunde war die zweifache Mama gefragt worden, wie es ihrer Nonnina nun eigentlich gehe, woraufhin Sarah erklärte: "Ihr geht es besser - wir waren in der Uniklinik in Düsseldorf gewesen und zum Glück muss sie nicht operiert werden."

Allerdings sei die Osteoporose der gebürtigen Italienerin "leider weiter vorangeschritten, sodass wir jetzt schauen, dass ihre Medikamente angepasst werden, um die Knochen zu stärken", wie die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin erklärte.