Sarah Engels "ganz ehrlich": Das hat ihr an Japan überhaupt nicht geschmeckt

Japan - Sarah Engels (31) hat in den letzten Wochen Japan unsicher gemacht und dort einen aufregenden Urlaub mit Ehemann Julian (31) und Tochter Solea (2) erlebt. Nun zog die Sängerin ein erstes Resümee der Reise - und offenbarte, womit sie sich beim besten Willen nicht anfreunden konnte.

Sarah Engels (31) hat der Urlaub mit ihrer Familie im weit entfernten Japan gut gefallen - abgesehen von einer Sache, wie sie nun bei Instagram offenbarte. © Instagram/sarellax3

In den vergangenen Tagen hatte die zweifache Mama ihren rund zwei Millionen Instagram-Fans täglich Einblicke in ihren Urlaub gegeben, in dem Sarah mit ihren Liebsten diverse Stationen abgeklappert hatte - darunter das weltberühmte Pokemon-Museum, den Asakusa-Schrein und zu guter Letzt die Universal Studios.

Inzwischen neigt sich die Reise der drei schon wieder dem Ende entgegen, sodass die Sängerin am Montag ein erstes, ehrliches Resümee zog.

So habe die Ex-Frau von "DSDS"-Juror Pietro Lombardi (32) den Urlaub insgesamt als "mega schön und aufregend" erlebt, betonte aber auch, dass sie die Reise vorab akribisch geplant hatte. "Gerade mit Kleinkind hab ich mich sehr viel eingelesen, vorher schon sehr viel rausgesucht", berichtete Sarah.

Auf eine Sache schien die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin allerdings nicht gefasst gewesen zu sein: die Landesküche!