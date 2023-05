Sarah Engels sorgt sich um ihre Oma: "Die hat echt starke Schmerzen"

Dementsprechend musste Sarahs "Nonnina" wie sie sie liebevoll nennt, auch operiert werden. "Seitdem hat sie immer wieder an der gleichen Stelle Beschwerden", so die Kölnerin.

Dann gab die 30-Jährige in einer Instagram-Story ihren gut 1,8 Millionen Followern preis, weshalb sie mit ihrer "Nonna" unterwegs ist. "Wir fahren mit ihr zum Arzt, denn ihr geht es nicht so gut. Die hat echt starke Schmerzen", zeigte sich die Ex-Frau von Pietro Lombardi (30) besorgt.

Zu ihren Großeltern pflegt die frühere "DSDS"-Teilnehmerin eine besondere Beziehung. "Ihr wisst ja, 'Nonnina' und 'Nonnino' sind ja so tief in unserem Herzen und vor allen Dingen meine Oma, denn ich habe damals als kleines Mädchen so viel erlebt und auch zu der Zeit, wo ich mit Alessio alleine war", erzählt die 30-Jährige, weshalb sie in solchen Situationen immer mitleiden würde.

Zudem sei die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin "ja auch immer so viel unterwegs, deshalb bin ich auch froh, wenn ich helfen kann und mit ihr zum Arzt fahren kann und so."

Auch aus diesem Grund hoffe die Zweifachmama, "dass es ihr bald besser geht".