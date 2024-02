Sarah Engels mit großem Einkaufs-Fauxpas: "Bin mir sicher, ihr wisst genau, wovon ich rede"

Köln - Sarah Engels (31) hat immer noch einen Schock zu verdauen. Während eines Ski-Urlaubs in den österreichischen Alpen zog sich die Sängerin einen Kreuzbandriss zu. Die schwere Verletzung bereitet ihr nicht nur beim Laufen Probleme, sondern auch was das Essen angeht.

Sarah Engels (31) hatte mit Problemen beim Einkaufen zu kämpfen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/sarellax3

"Leute, ich sage es euch: Mit Hunger einkaufen zu gehen, ist der größte Fehler, den man machen kann. Ich bin mir sicher, ihr wisst genau, wovon ich rede, aber ich bleibe Stark. Ich habe nämlich die letzten Wochen echt gut durchgezogen, muss ich sagen", verriet die Ehefrau von Julian Engels (30) ihren rund 1,8 Millionen Followern auf ihrem Instagram-Kanal.

Denn durch ihre Verletzung könne sie aktuell nicht so Sport machen, wie gewünscht, weshalb sie sich noch viel bewusster ernährt habe.

Doch der Fauxpas, hungrig einkaufen zu gehen, war nicht der einzige, den Sarah gegenüber ihren Anhängern ansprach. "Den Fehler, den ich in den letzten Wochen nicht mehr gemacht habe, ist der, unter Stress zu essen. Weil meistens, ist es so, dass man gar nicht mehr weiß, wieviel hat man gegessen und vor allen Dingen: Was hat man gegessen", führte die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin weiter aus.

Deswegen tage Sarah derzeit alles "ganz brav" in ihre App ein. Diese würde dann auch immer für sie berechnen, wieviel Protein und wie viele Kohlenhydrate sie zu sich genommen habe. "Ich versuche ein bisschen auf Ersatzprodukte zu gehen", gab die 31-Jährige zu.