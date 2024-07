Sarah Engels mit süßer Ankündigung: Will sie noch 2024 erneut schwanger werden?

Werkeln die 31-Jährige und Göttergatte Julian hinter verschlossenen Schlafzimmertüren etwa an Nachwuchs?

Über diese zuckersüße Information durften sich am Dienstag ihre knapp zwei Millionen Fans freuen.

Reist der Engels-Clan schon bald mit einem Kind mehr in den Urlaub? © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Gemeinsam durften sich die Halbitalienerin und der Baller-League-Kicker im Dezember 2021 über die Geburt von Töchterchen Solea freuen.

Gut möglich, dass die bald Dreijährige in Zukunft ein Geschwisterchen bekommt.

Schon Ende Februar hatte Sarah selbst die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht, als sie sagte, dass sie sich über ein neues Baby freuen würde.

"Ich würde nicht sagen, dass dieses Thema abgeschlossen ist." Seitdem ranken sich immer wieder Gerüchte um eine erneute Schwangerschaft.

Bis dahin will sich die Ex-Frau von Pietro Lombardi (32) in erster Linie aber der Musik widmen und neue Songs veröffentlichen. Einer davon soll - das verriet die Zweifach-Mama ebenfalls - schon in den Startlöchern stehen.

Angesprochen auf neues Material stellte sie klar, dass neue Tracks schon "gaaaaaanz bald" folgen sollen. Durchaus denkbar, dass es nicht nur bei neuen Liedern bleibt.