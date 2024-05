17.05.2024 15:04 Sarah Engels muss beruflich in umstrittene Metropole! Steckt besonderer Plan dahinter?

Was plant Sarah Engels still und heimlich hinter den Kulissen? Offenbar muss die Sängerin beruflich an einen ganz besonderen Ort.

Von Maurice Hossinger

Köln - Sängerin Sarah Engels (31) hat alle Hände voll zu tun. Sowohl in den eigenen vier Wänden als auch beruflich steht bei der DSDS-Ikone derzeit einiges an. Plant sie hinter den Kulissen ein ganz besonderes Mega-Projekt? Sarah Engels verriet ihren Fans, dass sie einzig und allein fürs Wochenende nach Dubai reisen muss. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels Immer wieder sieht sich die Hürtherin fast schon in Erklärungsnot, ihrer Community mitzuteilen, dass sie beruflich super eingespannt sei und kaum Zeit für sämtliche Freizeitbeschäftigungen habe. Jetzt scheint allerdings ein ganz besonderer Stein ins Rollen geraten zu sein, wie sie via Instagram erklärte. "Es geht für uns übers Wochenende nach Dubai. Ich habe da einen so coolen Job, über den ich mich sehr freue." Um welchen Job es sich im Detail handelt, ließ die Ex-Frau von Pietro Lombardi (31) noch offen. Sarah Engels Sarah Engels verrät, was sie als Nächstes vorhat - Fans sind empört: "Pure Angeberei!" Bei einem kleinen Hinweis dürften ihre Fans aber ganz besonders zugehört haben. "Weil wir eh schon dort sind, gibt es da noch ein zwei Dinge, die wir angehen wollen ..." Dreht es sich dabei etwa um mögliche Auswanderungs-Pläne? Sarah Engels äußert sich zu Auswanderung Eine mögliche Auswanderung soll angeblich aber nicht dahinterstecken. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels Zur Erinnerung: Erst am Donnerstag machte die Zweifach-Mama während einer Fragerunde nochmal klar, dass sie schon mehrfach über eine Auswanderung nachgedacht habe.

Erstmals zur Sprache gekommen waren die Pläne Mitte März, als sie während einer Fragerunde bestätigte, bereits über derartige Pläne nachgedacht zu haben. Allerdings, so Sarah, gehe es am Wochenende nicht um eine Auswanderung. Sarah Engels Sarah Engels nach Kreuzband-Drama: "Einiges geht leider noch nicht!" "Nein, keine Sorge, wir wollen nicht auswandern. Es geht einfach um etwas, das ich schon längere Zeit geplant habe und wir so langsam mal angehen wollen." Aufmerksamen Zuschauern dürfte da in den Sinn kommen, dass die 31-Jährige erst vor Kurzem darüber gesprochen hatte, ihren Flugschein absolvieren zu wollen. Noch tappen ihre Fans jedoch im Dunkeln - die endgültige Auflösung dürfte wohl erst in den kommenden Wochen folgen. "Ich muss jetzt erstmal schnell meine Sachen packen und bin gerade ein bisschen überfordert, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass es jetzt alles so kurzfristig passiert."

