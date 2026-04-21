Sarah Engels offenbart Details zu ESC-Outfit: "Es wird sexy und es glitzert"

Köln - Am 16. Mai will Sarah Engels (33) auf der ESC -Bühne in der Wiener Stadthalle alles geben, um Deutschland würdig zu vertreten. Dafür stehen hinter den Kulissen aber noch einige Vorbereitungen an – auch an ihrem Outfit muss die Sängerin noch tüfteln.

Mit einem rot-goldenen Body gewann Sarah Engels (33) den Vorentscheid zum Eurovision Songcontest im Februar. © Britta Pedersen/dpa

Obwohl ihr großer Auftritt schon in weniger als vier Wochen stattfindet, steht laut Engels noch immer nicht fest, in welchem Dress sie ihren Song "Fire" performen und die Zuschauerinnen und Zuschauer auf ihre Seite ziehen will.

"Ich muss zugeben, dass wir mit der Planung echt spät dran sind. […] Ich habe jetzt die erste Idee gesehen, wie es aussehen soll", verrät die zweifache Mutter gegenüber "BILD".

Klar ist: Die 33-Jährige will auffallen. Mit ihrem Song genauso wie mit ihrem Outfit. Dafür greift sie auch in die Trickkiste.

"Es wird sehr sexy und es glitzert", erzählt Engels, die außerdem verrät, dass ihr Look durchaus in die Richtung gehen soll wie beim ESC-Vorentscheid Ende Februar, bei dem sie mit einem figurbetonten Body in Rot und Gold für Aufsehen sorgte.