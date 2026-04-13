Sarah Engels am Pranger: Das sagt sie selbst über ihr umstrittenes Südafrika-Video

Amsterdam (Niederlande) - Ein Video mit Kindern in Südafrika fliegt der Sängerin Sarah Engels derzeit mächtig um die Ohren. Jetzt hat sich die 33-Jährige erstmals persönlich zu der Kritik geäußert.

Sarah Engels (33) steht wegen eines Videos mit südafrikanischen Schulkindern in der Kritik. © Rolf Vennenbernd/dpa

In besagtem Beitrag performt die Zweifach-Mama, umringt von zahlreichen Schulkindern, ihren neuen Song "Fire", mit dem sie in wenigen Wochen auch beim "Eurovision Song Contest"-Finale in Wien für Deutschland antreten wird.

Nicht wenige warfen Sarah in den Kommentaren vor, die Kinder nur für ihre ESC-Promo zu benutzen. Zu allem Überfluss zeigte sie die Kleinen auch noch unzensiert. Ihren eigenen Nachwuchs macht die Kölnerin im Netz inzwischen aber unkenntlich.

Bei einer Vorveranstaltung für den europäischen Musikwettbewerb in Amsterdam erklärte Engels gegenüber "bleistifrocker.de" jetzt: "Ich glaube, dass ganz viele nicht wirklich auf dem Schirm hatten, warum ich überhaupt da war."

Sie sei im Rahmen ihrer Stiftung "Starke Mädchen" eingeladen worden. "Ich habe mehrere Projekte in Südafrika kennenlernen dürfen – Projekte, die es seit über Jahrzehnten gibt, die auch lokal dort gefördert werden", rechtfertigte sie sich zunächst.