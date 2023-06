Sarah Engels räkelt sich im knappen Silber-Bikini an ungewöhnlichem Ort

Sarah Engels (30) liegt im silberfarbenen Bikini auf der Brüstung eines Hafens. © Montage: Instagram/Screenshot/Sarah Engels

Nachdem der Sommerurlaub von Sarah, ihren beiden Kindern Alessio (8) und Solea (1) und ihrem Mann Julian (30) zunächst mit einem Ärgernis begonnen hatte, ist die vierköpfige Familie inzwischen voll und ganz unter der prallen Sonne Mallorcas angekommen.

Am Wochenende erkundete das Quartett seine Umgebung mit einer kleinen Spritztour per Fahrrad, bevor Sarah und ihre Lieben eine Verschnaufpause in einem Café mit Hafenblick einlegten.

Dabei hielt die Sängerin ihre rund 1,8 Millionen Instagram-Follower in Storys auf dem Laufenden. Auch, als sie sich kurzentschlossen ihrer Sportkleidung entledigte, um sich mit nichts weiter am Leib als einem freizügigen Bikini ein Sonnenbad zu gönnen.

Weil es offenbar weit und breit keine anderen Liegemöglichkeiten gab, streckte sich Sarah einfach auf einer Steinbrüstung direkt an der Wasserkante vor einer ganzen Reihe angebundener Boote aus.

Um mögliche Schaulustige schien sich die 30-Jährige dabei nicht zu scheren und filmte die Szenerie inklusive viel nackter Haut noch selber für ihre Story.