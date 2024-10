Muss Sarah Engels erneut unters Messer? Jetzt ist ihre Diagnose da!

Beim Surfen in den kanadischen Wellen soll sich Sarah Engels vor wenigen Tagen verletzt haben. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Erst im Februar hatte sich die DSDS-Ikone in den Bergen Österreichs beim Skifahren das Kreuzband gerissen, kämpfte sich in den darauffolgenden Monaten eisern zurück in Bestform.

Die setzte die Zweifach-Mama vor Kurzem scheinbar beim Surfen in Kanada aufs Spiel. Dabei scheint sie sich nämlich am Knie verletzt zu haben - ihre größte Sorge: Meniskusriss! Um diesen so schnell wie möglich auszuschließen, bettelte sie noch in Kanada um einen MRT-Termin in Köln.

Jetzt ist aber klar: Sarah muss nicht noch einmal operiert werden! Ihre Horror-Vorstellung um einen Meniskusriss ist damit ein für allemal vom Tisch.

"Ich bin so erleichtert! Es ist kein Meniskusriss", schreibt die Hürtherin in ihrer Instagram-Story. Stattdessen soll sich sie sich aber einen Muskel in der Wade gerissen haben. "Ihr könnt euch nicht vorstellen wie glücklich ich gerade bin."