Sarah Engels sendet süße Grüße zum Muttertag - trotzdem erntet sie dicke Fan-Kritik

Zum Muttertag gratulierte Sarah Engels (31) auch ihrer Mama Sonja. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Gerade erst vor einer Woche löste die DSDS-Zweite von 2011 mit ihrem Plan, den Flugschein machen zu wollen, innerhalb ihrer Community eine Welle der Empörung aus. Ihr wurde Angeberei vorgeworfen.

Jetzt hat die Zweifach-Mama erneut Stress an den Hacken! Grund dafür ist ihr Instagram-Post zum jüngst über die Bühne gegangenen Muttertag.

Sarah schreibt: "Motherhood. All love begins and ends there - Mothers hold their children’s hands for a while but their hearts forever 🤍 Happy mother‘s day an alle wundervollen Mamis da draußen".

Was ihre Fans daran stört? Die Sprache! "Kann man das auch auf Deutsch schreiben?", will eine Userin von der Influencerin wissen.