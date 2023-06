Urlaubs-Fail bei Sarah Engels: Schuld ist Ehemann Julian

Porto - Eigentlich wollen Sarah Engels (30) und ihr Julian (30) samt Kids die gemeinsame Zeit in Portugal genießen. Eine missglückte Planung sorgt allerdings dafür, dass Familie Engels vorerst auf der Straße steht.

Und nun? Machten sich die Ex von Pietro Lombardi (31) kurzerhand zu Fuß auf den Weg in die portugiesische Großstadt, um "dort zu frühstücken und nach neuen Hotels zu suchen", berichtete Sarah ihren 1,8 Millionen Followern.

Erst am gestrigen Dienstag machte sich die DSDS-Zweite von 2011 samt Sack und Pack von der Sonneninsel Mallorca auf den Weg nach Portugal , um dort fernab vom Alltagsstress die Batterien neu aufzuladen. Einziges Problem: die Engels haben kein Hotel!

Schuld daran ist niemand Geringeres als Göttergatte Julian, der sich in Sachen Urlaubsplanung einen kleinen Fauxpas geleistet hatte.

Schon vor dem Trip nach Porto ließ es sich Familie Engels vor den Klippen Mallorcas so richtig gut gehen. © Montage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels

"Wir sind die letzten Wochen sehr aktiv und ehrgeizig gewesen was Sport und Ernährung angeht." So ehrgeizig, dass die "Te Amor Mi Amor"-Interpretin mit "Julbue" schon bald die nächste Herausforderung angeht?

Gut möglich, dass nach bestandenem Bootsführerschein und absolvierter Fitnesstrainer-Lizenz noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist. "Ich fühle mich so gut und wohl zurzeit. So energiegeladen war ich lange nicht mehr."

Und um dieses Energie-Level zu halten, braucht die einstige Kufenqueen von "Dancing on Ice" von 2019 erst einmal eine gehörige Portion Ruhe und Entspannung. Die findet sie in den nächsten Tagen an der Seite von Julian, Töchterchen Solea und Sohnemann Alessio (8) ganz bestimmt.

Nur in welchem Hotel der Engels-Clan unterkommen wird, ist bislang noch offen. Dazu äußerte sich die gebürtige Kölnerin noch nicht - droht vielleicht sogar der Rückflug nach Köln?