Sarah Engels stellt "peinliches" Video von Julian ins Netz: Fans reagieren empört

"Ich glaub das gar nicht", ist Sarahs Kopfschütteln von hinter der Kamera förmlich hörbar. Auf die drängenden Nachfragen ihres Liebsten, was denn nun "schlimm" sei, kann sie kaum mehr an sich halten: "Meinst du das grad ernst?"

In dem fraglichen Clip ist der ehemalige Fußballer in einer gut besuchten Umgebung zu sehen, wie er eine Papiertüte mit essbarem Inhalt in der Hand hält und gerade etwas erklärt. Dass Sarah währenddessen die Handykamera auf ihn richtet, ist ihm offenbar bewusst.

Sarah und Julian sind seit Mai 2021 verheiratet und haben eine kleine Tochter miteinander. © Instagram/Sarah Engels

"S - E - R - 'Vogel-V' - I - R -T -E", reiht Julian die Buchstaben alles andere als Duden-konform aneinander. Prompt bricht seine Frau in spitzes Gelächter aus, dann endet das Video.

"Ich dachte wirklich, er macht Spaß. Aber er ist wohl nicht der einzige, der es so merkwürdig ausspricht", lautet Sarahs Kommentar unter dem Insta-Reel. Doch längst nicht jeder ihrer rund 1,7 Millionen Follower findet Julians Ratlosigkeit genauso witzig wie die Sängerin.

"Sorry, ich mag dich, aber ihn so vorzuführen finde ich nicht okay", kritisiert ein User, was auch vielen weiteren sauer aufstößt. "Warum stellst du ihn bloß, verstehe ich nicht, macht dir das Spaß?", drücken auch andere Nutzer ihre Empörung über die mutmaßlich unsensible Aktion aus.

Einige von Sarahs Fans nehmen die einstige DSDS-Zweite jedoch in Schutz und verweisen dabei auf eine Reaktion von Julian unter dem Video. "Einmal Pott, immer Pott", kann der gebürtige Soester offenbar über sich selbst lachen.

Und auch Sarah lässt durchblicken, dass sie beim Teilen des Clips wohl kaum böse Hintergedanken hatte. "Ich liebe dich dafür, dass wir über solche Dinge nicht nur manchmal streiten, sondern auch oftmals lachen können, Julian", nahm sie dem Scherz auf Kosten ihres Göttergatten die Schärfe.