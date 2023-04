Sarah Engels teilt pikanten Clip mit Ehemann Julian - Fans reagieren sofort: "Video ist gemeldet!"

Sarah Engels (30) und Ehemann Julian (29) genießen ihren Bali-Urlaub mit den Kindern in vollen Zügen. © Instagram/sarellax3

Die zweifache Mama genießt die Osterferien auf der indonesischen Tropeninsel in vollen Zügen und urlaubt mit ihren Liebsten in einem luxuriösen Ressort, wie ihre rund zwei Millionen Instagram-Fans bereits in den vergangenen Tagen auf ihrem Kanal verfolgen konnten.



Wenn die vier nicht gerade die Seele in der Ferienunterkunft baumeln ließen, unternahmen sie spannende Ausflüge und sammelten dabei zahlreiche Erinnerungen fürs Leben.

Nachdem die Familie bereits Elefanten gestreichelt hat, im Ozean geschnorchelt ist und eine Rafting-Tour gemacht hat, zog es sie zuletzt zu einem Wasserfall im Regenwald. Das war am Donnerstag auf Sarahs Profil zu sehen gewesen.

Auf dem Weg dorthin durch die wilde Natur geriet die Reisetruppe jedoch in einen starken Regenschauer - was Sarah und Ehemann Julian (29) prompt zum Anlass nahmen, einen romantischen Clip für ihre Fans aufzunehmen.

So hatte das Paar sich vor der Handykamera positioniert und auf einer Brücke innige Küsse und Streicheleinheiten ausgetauscht, während der Regen auf beide herabprasselte.