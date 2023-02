Schnulzig oder süß? Julian Engels macht Ehefrau Sarah öffentliche Liebeserklärung

Julian (29) und Sarah Engels (30) sind seit Mai 2021 verheiratet. © Instagram/julbue

Sarah und Julian gehen nun schon seit 2020 gemeinsam durchs Leben. Nachdem das Paar im Mai 2021 die Hochzeitsglocken läuten ließ, kam wenige Monate später mit Töchterchen Solea (1) auch schon der Nachwuchs zur Welt. Inzwischen ist die vierköpfige Patchwork-Familie, die durch Sarahs Sohnemann Alessio (7) komplettiert wird, glücklicher denn je.

Auf Instagram geben Sarah und Julian ihren zusammengerechnet rund 1,8 Millionen Fans regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben, teilen Momente aus dem Alltag mit ihrer Community oder nehmen ihre Fans mit in den Urlaub.

Auch am gestrigen Donnerstag meldete sich Julian in seiner Instagram-Story bei seinen Followern und teilte einen kurzen Clip aus einem Einkaufscenter.

Auf der Aufnahme war seine Frau Hand in Hand mit Töchterchen Solea zu sehen gewesen, was den 29-Jährigen prompt dazu bewegte, einige Zeilen mit seiner Community zu teilen. So machte der Ex-Kicker seiner Frau unvermittelt eine öffentliche Liebeserklärung, indem er offenbarte, dass Sarah den Familienvater "komplett mache" und ihn und die Kinder "ganz fest zusammen halte".

Doch damit nicht genug!