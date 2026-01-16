Sarah Engels lässt Bombe platzen: Sie kämpft um deutsches ESC-Ticket

Köln - Endlich ist die Katze aus dem Sack! Sarah Engels (33) lässt die Bombe platzen und verkündet ihre Teilnahme am ESC-Vorentscheid.

Am 16. Mai findet in Wien der 70. ESC statt: Aber wer geht für Deutschland an den Start? © Harald Schneider/APA/dpa

Bereits Mitte der Woche hatte die "Moulin Rouge"-Darstellerin verraten, dass in naher Zukunft ihre wohl größte Chance bevorstehe.

Was sie damit meint: Ihre Teilnahme am Vorentscheid zum 70. Eurovision Song Contest. Über Instagram hat sie am Donnerstagabend stolz verraten, am 28. Februar tatsächlich dabei zu sein. "Jetzt muss ich euch was sagen: Ich bin beim deutschen Finale dabei", verrät die Sängerin in ihrer Story.

Kurz zuvor hatte es im Netz noch einen pikanten Leak gegeben, der ihren Song "Fire" für 35 Sekunden angedeutet hatte.

Inzwischen ist klar, dass die ehemalige "DSDS"-Zweite von 2011 um das Finalticket für Wien mitspielt. "Das ist das Krasseste überhaupt. Es war schon so lange mein größter Traum, einen Song auf diese Bühne zu bringen", erklärt die Ex von Pietro Lombardi (33).

Für reichlich Gesprächsstoff hatte "Fire" schon vorab gesorgt, weil der Song bereits mit dem offiziellen und verifizierten TikTok-Account der Sängerin verknüpft war.