ESC-Experten zerreißen Sarah Engels' Beitrag und rechnen mit dem Schlimmsten

Köln - Beim deutschen Vorentscheid hatte Sarah Engels (33) am Samstag die Nase vorn, doch wie stehen ihre Chancen für das ESC-Finale? Zwei Experten rechnen mit dem Schlimmsten!

Der Siegertitel heißt "Fire" – wie stehen die Chancen für das ESC-Finale? © Britta Pedersen/dpa

Nachdem klar war, dass die Sängerin aus Hürth bei Köln Deutschland am 16. Mai in Wien vor einem Millionenpublikum repräsentieren wird, haben Thomas Mohr und Marcel Strober ihren Siegertitel "Fire" einmal genauer unter die Lupe genommen.

Die beiden Journalisten berichten schon seit Jahren über den Eurovision Song Contest und haben auch in diesem Jahr mit "ESC Update" wieder einen entsprechenden Podcast am Start. Bei ihnen konnte der Song allerdings kein Feuer entfachen.

Strober befürchtet, dass Deutschland mit Engels "in die 'Lord of the Lost'-Falle tappen" könnte. Die Rockband, die stark an die ehemalige Sieger-Kombo "Lordi" aus Finnland (gewannen den ESC 2006) erinnerte, landete 2023 auf dem letzten Platz.

Er akzeptiere zwar das Argument, dass Deutschland so einen Beitrag wie "Fire" noch nie zum ESC geschickt habe. Das Problem: "International gab es das dann doch schon ein bisschen häufiger und vielleicht auch ein bisschen frischer", legt Strober weiter nach.

Auch die Einschätzung seines Podcast-Partners fällt deutlich aus. "Dieser Song ist vorhersehbar und nicht sonderlich originell und für den ESC auch gar nicht neu. Das hat man schon oft gesehen und oft schon besser gesehen", so Mohr.