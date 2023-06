Sarah Engels verliert sich beim Friseur in tiefen Gedanken: "Warum bin ich so?"

Kurz vor dem Wochenende nahm Sarah Engels beim Friseur Platz und ließ sich eine neue Frisur zaubern. © Montage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Fernab aller sportlichen Aktivitäten, Aufnahmen im Tonstudio mit Tochter Solea oder wichtigen Terminen mit Ehemann Julian (30) nahm Sarah Engels am heutigen Freitag beim Friseur Platz - aber nicht irgendwie!

Aber der Reihe nach: Erst am Nachmittag meldete sich die 30-Jährige bei ihren fast zwei Millionen Fans, weil sie zuvor einiges um die Ohren hatte. Da waren beispielsweise ein misslungener Planschbecken-Kauf bei ALDI oder ein luftloser Fahrradreifen, um den sich "Julbue" standesgemäß gekümmert hatte.

Zeit für sich bekam die zweifache Mama erst beim Friseur. So viel Zeit, dass sich Sarah mit der Frage "Warum bin ich so?" selbst aufs Korn nahm. Grund dafür war nämlich ihr salopper Style. "Warum bin ich so", fragte sich Sarah amüsiert selbst, um sich die Frage fast schon selbst zu beantworten.

"Sarah, 30 Jahre alt, sitzt mit Crocs beim Friseur & nimmt sich ihren Joghurt von zu Hause mit", schrieb die Sängerin. Mit Joghurt beim Friseur? Ja, richtig gelesen!