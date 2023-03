Traumreisen mit Kids nur Schein? Sarah Engels gibt zu: "Wir buchen uns jemanden!"

Köln - Schon häufig sah sich Sarah Engels (30) mit dem Vorwurf konfrontiert, sie würde auf ihren Reisen um den Globus ihre Kinder vernachlässigen. Jetzt gestand die 30-Jährige, was viele Fans ohnehin schon lange vermutet hatten!

Niemals würde sie ihren Nachwuchs "unbeaufsichtigt irgendwo an der Seite stehen" lassen, um sich "eine schöne Zeit" zu machen, hatte Sarah im vergangenen Sommer diesbezüglich klargestellt.

Einige davon sind mit Kleinkindern aber schlichtweg unmöglich, wie zum Beispiel das Eisbaden bei -18 Grad in Finnland oder die Solo-Fahrt an einer Zipline im hawaiianischen Dschungel. Doch wer kümmert sich während derlei Ausflüge um die Kids?

Vor Ort ist von Erholung ebenfalls keine Spur. Tagelang nur faul am Strand liegen ist kein Urlaub nach dem Geschmack der Influencerin. Sarah liebt Action und Abenteuer und teilt Eindrücke davon regelmäßig auf ihrem Instagram-Profil.

In einer kleinen Fragerunde auf Instagram stellte sich die 30-jährige Sängerin mal wieder den bohrenden Fragen ihrer Community. © Instagram/sarellax3 (Screenshots, Bildmontage)

Auf die Fan-Frage, ob sie im Urlaub auch die Dienste einer Nanny in Anspruch nehme, gestand Sarah nun erstmals: "Klar gibt es auch mal einen Abend, wo wir jemanden buchen!" Nanu, da sind ja ganz neue Töne aus dem Mund der Halbitalienerin.

Die Zeit würde sie dann beispielsweise für ein Dinner-Date mit ihrem Mann Julian Engels (29) oder andere Aktivitäten nutzen. Allzu lange könne sie aber nicht von ihren Kindern getrennt sein. Na klar.

Es ist zumindest ein kleiner Riss in der sonst so perfekt inszenierten Scheinwelt der begnadeten Sängerin, die zuletzt eher durch Werbung als durch ihre Musik in Erscheinung trat.

Dass sie und ihr Mann in einer finanziell privilegierten Position sind, die ihnen all diese außergewöhnlichen Reisen, Ausflüge und Kinderbetreuungsangebote überhaupt erst ermöglichen, erwähnte die Sängerin wie immer nicht. Stattdessen sei sie einfach nur "dankbar".

Auch das nächste Urlaubsziel ist bereits vage ins Auge gefasst. "Ich hätte total Lust auf Bali - das sieht immer so traumhaft auf Instagram aus", ließ die Zweifach-Mama ihre Fans wissen. Die können sich schon jetzt wieder auf perfekte Familien-Impressionen einstellen.