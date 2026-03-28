Wenige Wochen vor ESC-Auftritt: Sarah Engels ätzt gegen deutsches Publikum
Köln - Sarah Engels soll für Deutschland die "Eurovision Song Contest"-Kohlen aus dem Feuer holen. Wenige Wochen vor dem Finale hat die 33-Jährige jetzt deutliche Kritik am deutschen Publikum geübt.
Geht es nach der öffentlichen Wahrnehmung, dann droht auch in diesem Jahr wieder ein Debakel. Mit dem Menschen Sarah Engels oder ihrem Song "Fire" hat dies nur bedingt zu tun. Vielmehr liegt der Hund in den Erfahrungen der Vergangenheit begraben.
Deutschland hat bei seinen Teilnahmen an dem europäischen Musik-Wettbewerb in den zurückliegenden zehn Jahren viele Tiefschläge einstecken müssen - nicht selten gab es letzte oder vorletzte Plätze zu verzeichnen.
Der 33-jährigen Sängerin ist die pessimistische Grundhaltung der Deutschen zu ihrem ESC-Auftritt allerdings ein gewaltiger Dorn im Auge. Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur fand sie diesbezüglich klare Worte.
"Ich würde mir für unser Land manchmal wünschen, dass wir auch mal sagen: 'Hey, da geht jetzt eine Künstlerin für uns hin und wir supporten sie einfach mal', anstatt immer nur das Haar in der Suppe oder das Negative zu suchen", stellte Engels klar.
Bei anderen Nationen sei das häufig ganz anders. "In anderen Ländern werden die Kandidaten oft bedingungslos gefeiert, egal was kommt."
Sarah Engels baut für ESC-Auftritt auf ihren familiären Rückhalt
Ende Februar hatte sich die ehemalige "The Masked Singer"-Gewinnerin beim deutschen Vorentscheid gegen ihre Konkurrenz durchgesetzt. Und auch wenn ihr die ruinösen Resultate der vergangenen Jahre bekannt sind, beirren lassen will sich Sarah davon nicht.
"Ich bin super ehrgeizig und möchte alles zu 1000 Prozent geben", erklärte sie im Interview. Zugleich wolle sie den Auftritt aber auch genießen, ohne sich "zu verkopfen". Damit ihr das gelingt, setzt die Zweifach-Mama auf den Rückhalt ihres engsten Umfelds.
"Ich muss meine Familie in Wien auf jeden Fall dabeihaben, ohne sie geht es nicht", betonte die 33-Jährige. "Sie müssen einfach mitkommen." Aus der bedingungslosen Unterstützung schöpfe sie auch Kraft für ihre Bühnen-Show.
Ergänzend schob Sarah noch hinterher: "Es ist für mich total wichtig, dass ich jeden Abend nach einer harten Probe dieses Glitzerkleid ausziehen und das Make-up abwaschen kann und dann weiß: Da warten Menschen auf mich, die mich einfach nur lieben."
Die gebürtige Kölnerin mit italienischen Wurzeln ist seit 2021 mit ihrem Mann Julian verheiratet. Das "Eurovision Song Contest"-Finale in der österreichischen Landeshauptstadt findet in diesem Jahr am 16. Mai statt.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa