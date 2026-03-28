Wenige Wochen vor ESC-Auftritt: Sarah Engels ätzt gegen deutsches Publikum

Köln - Sarah Engels soll für Deutschland die " Eurovision Song Contest "-Kohlen aus dem Feuer holen. Wenige Wochen vor dem Finale hat die 33-Jährige jetzt deutliche Kritik am deutschen Publikum geübt.

Sarah Engels (33) tritt beim "Eurovision Song Contest"-Finale am 16. Mai in Wien für Deutschland an. © Rolf Vennenbernd/dpa

Geht es nach der öffentlichen Wahrnehmung, dann droht auch in diesem Jahr wieder ein Debakel. Mit dem Menschen Sarah Engels oder ihrem Song "Fire" hat dies nur bedingt zu tun. Vielmehr liegt der Hund in den Erfahrungen der Vergangenheit begraben.

Deutschland hat bei seinen Teilnahmen an dem europäischen Musik-Wettbewerb in den zurückliegenden zehn Jahren viele Tiefschläge einstecken müssen - nicht selten gab es letzte oder vorletzte Plätze zu verzeichnen.

Der 33-jährigen Sängerin ist die pessimistische Grundhaltung der Deutschen zu ihrem ESC-Auftritt allerdings ein gewaltiger Dorn im Auge. Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur fand sie diesbezüglich klare Worte.

"Ich würde mir für unser Land manchmal wünschen, dass wir auch mal sagen: 'Hey, da geht jetzt eine Künstlerin für uns hin und wir supporten sie einfach mal', anstatt immer nur das Haar in der Suppe oder das Negative zu suchen", stellte Engels klar.

Bei anderen Nationen sei das häufig ganz anders. "In anderen Ländern werden die Kandidaten oft bedingungslos gefeiert, egal was kommt."