Sarah Engels hautnah: Das denkt sie wirklich über ihre Teilnahme beim "Eurovision Song Contest"
Köln - Zwischen Musik-Legende Wolfgang Niedecken (74) und den YouTube-Zwillingen Dennis und Benni Wolter (35) hat Sarah Engels (33) im "Kölner Treff" unter anderem über ihre anstehende Teilnahme beim "Eurovision Song Contest" ausgepackt.
Schon früh wird klar: Eine Sache passt - im Vergleich zu ihren bisherigen 15 Jahren Musikkarriere - nicht ins Muster. "Es ist das allererste Mal so, dass man mich auch international wahrnimmt."
Zweifel oder Angst, im Rennen um das ESC-Ticket überhaupt mitzumischen hatte die Sängerin im Vorfeld allerdings nicht. "Wenn man nichts riskiert und immer Angst vor Dingen hat, ist das die falsche Einstellung."
Für die Zweifach-Mama und Musical-Darstellerin sei das ESC-Abenteuer daher weniger Risiko, sondern vielmehr Chance, erklärt sie.
Einen ESC-Muffel hat die Hürtherin durch ihren Auftritt schon auf ihre Seite gezogen - "BAP"-Ikone Wolfgang Niedecken.
Nachdem der nämlich verraten hat, den letzten ESC vor knapp 30 Jahren mit Guildo Horn (63) gesehen zu haben kündigt der 74-Jährige an, in die diesjährige Ausgabe wegen persönlicher Nähe zu Sarah einschalten zu wollen.
Kann Sarah Engels Europas ESC-Fans von sich überzeugen?
Auch die Botschaft ihres Songs "Fire" wird von Moderatorin Susan Link (49) thematisiert. Aufgrund persönlicher unangenehmer und frühkindlicher Erfahrungen wolle Sarah sämtlichen Mädchen Mut machen, viel mehr an sich selbst zu glauben.
"Wir Frauen dürfen irgendwie nie einfach nur wir selbst sein. Viele Frauen haben ihr Feuer verloren und ich versuche, dass sie sich das zurückholen", kündigt die DSDS-Zweite von 2011 ambitioniert an.
Aber auch in Bezug auf die komplizierte ESC-Beziehung der Deutschen sieht sich die 33-Jährige als Brückenbauerin. "Ich würde einfach gerne mal an Deutschland appellieren, dass wir unsere Künstler mal respektieren. Das ist am Ende gar nicht so ein Konkurrenzdenken, wie es die Deutschen immer darstellen."
Konkurrenzlos scheint die Ehefrau von "Julbue" auch auf der Musicalbühne zu sein.
Denn: Nur 48 Stunden nach ihrer Teilnahme in Wien steht Sarah Engels wieder bei "Moulin Rouge" in Köln auf der Bühne. "Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das schaffen soll, aber ich werde es hinkriegen."
Titelfoto: Screenshot/WDR/Kölner Treff