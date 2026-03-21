Sarah Engels hautnah: Das denkt sie wirklich über ihre Teilnahme beim "Eurovision Song Contest"

Köln - Zwischen Musik-Legende Wolfgang Niedecken (74) und den YouTube-Zwillingen Dennis und Benni Wolter (35) hat Sarah Engels (33) im "Kölner Treff" unter anderem über ihre anstehende Teilnahme beim "Eurovision Song Contest" ausgepackt.

Im Gespräch mit Susan Link (l.) offenbart Sarah Engels (3.v.r.) unter anderem tiefe Einblicke in ihre Kindheit. © Screenshot/WDR/Kölner Treff

Schon früh wird klar: Eine Sache passt - im Vergleich zu ihren bisherigen 15 Jahren Musikkarriere - nicht ins Muster. "Es ist das allererste Mal so, dass man mich auch international wahrnimmt."

Zweifel oder Angst, im Rennen um das ESC-Ticket überhaupt mitzumischen hatte die Sängerin im Vorfeld allerdings nicht. "Wenn man nichts riskiert und immer Angst vor Dingen hat, ist das die falsche Einstellung."

Für die Zweifach-Mama und Musical-Darstellerin sei das ESC-Abenteuer daher weniger Risiko, sondern vielmehr Chance, erklärt sie.

Einen ESC-Muffel hat die Hürtherin durch ihren Auftritt schon auf ihre Seite gezogen - "BAP"-Ikone Wolfgang Niedecken.

Nachdem der nämlich verraten hat, den letzten ESC vor knapp 30 Jahren mit Guildo Horn (63) gesehen zu haben kündigt der 74-Jährige an, in die diesjährige Ausgabe wegen persönlicher Nähe zu Sarah einschalten zu wollen.