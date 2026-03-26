Sarah Engels bricht Schweigen im Fall "Collien Fernandes": Auch sie ist ein Opfer!

Köln - Nach den Enthüllungen von Collien Fernandes (44) bezüglich digitaler Gewalt durch ihren Ex-Mann Christian Ulmen (51) will auch Sarah Engels (33) nicht länger schweigen: Die Sängerin offenbart, selbst Opfer gewesen zu sein!

Sarah Engels (33) wurde in der Vergangenheit selbst Opfer von digitaler und realer Gewalt im engsten persönlichen Umfeld. © Britta Pedersen/dpa

Wie schon etliche andere prominente Frauen vor ihr solidarisiert sich jetzt auch Sarah mit der "ZDF-Traumschiff"-Schauspielerin. In einer ausführlichen Instagram-Story erklärte sie zunächst: "Ich habe den größten Respekt vor Collien Fernandes."

Dann ließ die Ex-Frau von "DSDS"-Sieger Pietro Lombardi (33) ihre persönliche Bombe platzen und erklärte: "Ich selbst weiß, wie sich psychische, häusliche, sexualisierte, digitale und strukturelle Gewalt im engsten persönlichen Umfeld anfühlen."

Was genau ihr zugestoßen ist, oder wer ihr die schlimmen Erfahrungen angetan hat, verriet die Zweifach-Mama nicht. Sie wisse aber, "wie es ist, wenn einem die eigene Identität und die eigene Stimme genommen werden".

Viele Jahre habe sie die Wahrheit nicht aussprechen können, "weil man gelernt hat, dass Frauen viel zu oft nicht geglaubt wird und man dadurch irgendwann beginnt, sich selbst zu hinterfragen".