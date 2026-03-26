Sarah Engels bricht Schweigen im Fall "Collien Fernandes": Auch sie ist ein Opfer!
Köln - Nach den Enthüllungen von Collien Fernandes (44) bezüglich digitaler Gewalt durch ihren Ex-Mann Christian Ulmen (51) will auch Sarah Engels (33) nicht länger schweigen: Die Sängerin offenbart, selbst Opfer gewesen zu sein!
Wie schon etliche andere prominente Frauen vor ihr solidarisiert sich jetzt auch Sarah mit der "ZDF-Traumschiff"-Schauspielerin. In einer ausführlichen Instagram-Story erklärte sie zunächst: "Ich habe den größten Respekt vor Collien Fernandes."
Dann ließ die Ex-Frau von "DSDS"-Sieger Pietro Lombardi (33) ihre persönliche Bombe platzen und erklärte: "Ich selbst weiß, wie sich psychische, häusliche, sexualisierte, digitale und strukturelle Gewalt im engsten persönlichen Umfeld anfühlen."
Was genau ihr zugestoßen ist, oder wer ihr die schlimmen Erfahrungen angetan hat, verriet die Zweifach-Mama nicht. Sie wisse aber, "wie es ist, wenn einem die eigene Identität und die eigene Stimme genommen werden".
Viele Jahre habe sie die Wahrheit nicht aussprechen können, "weil man gelernt hat, dass Frauen viel zu oft nicht geglaubt wird und man dadurch irgendwann beginnt, sich selbst zu hinterfragen".
Sarah Engels: "Die gefährlichsten Männer sind oft nicht die Fremden!"
Sarah hoffte nach eigenen Angaben selbst lange darauf, "dass eine Zeit kommt, in der Frauen laut sein dürfen". Die Kölnerin mit italienischen Wurzeln macht sich seit Jahren für die Sichtbarkeit von Frauen stark.
Eine Sache findet sie in Bezug auf das Thema besonders erschreckend: "Dass diese Art von Gewalt oft genau dort stattfindet, wo niemand sie vermuten will und von genau denen ausgeht, von denen es niemand erwartet."
Für ihre 1,8 Millionen Follower hat die ehemalige "The Masked Singer"-Siegerin daher noch eine eindringliche Warnung parat: "Die gefährlichsten Männer sind oft nicht die Fremden, denen man draußen begegnet, sondern die aus unserem engsten Umfeld."
Ihr ausführliches Statement beendete Sarah schließlich mit einem klaren Appell: "Genau deshalb muss dieses Schweigen endlich gebrochen werden. Und ich habe den größten Respekt vor Collien, dass sie genau dazu jetzt beiträgt und etwas in Bewegung setzt."
Titelfoto: Britta Pedersen/dpa