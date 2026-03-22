Schauspiel-Star traut sich wegen Hass-Kommentaren kaum noch vor die Tür: "Habe mich völlig verschlossen"

Dublin/Los Angeles - Seit einigen Jahren zählt Barry Keoghan (33) zur Riege der Topstars in Hollywood . Doch Ruhm und Reichtum haben für den Schauspieler extreme Nebenwirkungen: Wegen seines Äußeren wird der Ire im Netz mit Hasskommentaren überschüttet. Das Online-Mobbing geht so weit, dass Keoghan zeitweise nicht mehr sein Haus verlassen möchte.

Barry Keoghan (33) in diesem Monat bei der Premiere von "Peaky Blinders – The Immortal Man". © picture alliance / Andy Kropa/Invision

Spätestens mit seinen Darbietungen in "The Killing of a Sacred Deer" und "Dunkirk" machte der heute 33-Jährige sich 2017 einen Namen. Durch Filme wie "Eternals", "The Banshees of Inisherin" und "Saltburn" wurde er schließlich zur internationalen Schauspielgröße.

Seine markanten Gesichtszüge halfen dem Iren dabei sicherlich, in Hollywood aus der Masse begnadeter Schauspieler herauszustechen. Gleichzeitig sorgten und sorgen sie vor allem online immer wieder für beleidigende Nachrichten und Kommentare.

"Es gibt so viel Hass im Internet", erklärte Keoghan kürzlich in der SiriusXM-Radioshow "The Morning Mash Up". "Ich werde wegen meines Aussehens oft beschimpft [...], das hat mich zurückhaltender gemacht."

Der 33-Jährige betonte, wie krass die Auswirkungen des Mobbings auf seine Psyche sind: "Ich habe mich völlig verschlossen, will nicht mehr irgendwohin gehen, nicht mehr aus dem Haus." Das Ganze werde immer mehr zu einem echten Problem.