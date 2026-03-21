Die K-Pop-Könige sind wieder da: BTS lässt Fans weltweit ausflippen

Seoul (Südkorea) - Sie sind zurück! Die K-Pop-Band BTS gab nach einer langen Pause ein Gratiskonzert mitten in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul, das man live auf Netflix verfolgen konnte.

RM (l.) zog sich bei den Proben am Knöchel eine Verletzung zu und konnte deshalb nicht mittanzen. © KIM Min-Hee / POOL / AFP

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, strömten am Samstag rund 260.000 Fans zum Gwanghwamun-Platz, um RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jung Kook zu sehen.

Schon zu Beginn war ein beeinträchtigtes Bandmitglied zu erkennen: RM, der Anführer, hatte sich bei der Probe den Knöchel verletzt. Bei der Show konnte er die Choreografien nicht mittanzen, performte jedoch sitzend von der Seite mit.

Die Band präsentierte neben ihrem am Freitag veröffentlichten neuen Album "Arirang" auch ihre bekannten Hits aus früheren Alben, darunter "Butter", und wurde dabei von zahlreichen Fans bejubelt.

Zahlreiche Straßen wurden für die Show gesperrt, U-Bahn- und Busverkehr eingestellt, und rund um den Platz wurden Zäune sowie Metalldetektoren aufgebaut.

Tausende Polizisten sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Die Stadtverwaltung richtete zudem medizinische Stationen ein und stellte 2551 öffentlich zugängliche Toiletten bereit.

Fans weltweit konnten den einstündigen Auftritt der Band als Livestream auf Netflix verfolgen. Wer das Konzert verpasst hat, kann es auch jetzt noch nachschauen.