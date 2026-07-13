Schauspiel-Stars wüten über deutsche Politiker: "Solchen Pfeifen braucht keiner"

Berlin - Markige Worte aus der deutschen Schauspielwelt: In scharfen Tönen kritisierte Caroline Beil (59) Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) und forderte seinen Rücktritt. Tina Ruhland (59) rechnete ebenfalls mit der deutschen Politik ab. Auch Simone Thomalla (61) machte ihrem Unmut Luft.

Caroline Beil (59) schoss scharf gegen Kai Wegner (53, CDU). © Felix Hörhager/dpa

Am Rande einer Emmy-Party im Berliner Schlosshotel Grunewald sagte sie dem Portal TIKonline: "Ein Mensch, der lügt und Tennis spielt, während irgendwie 45.000 Haushalte ohne Strom sind, der sollte auch schleunigst zurücktreten."

In Beils Augen sei es "ein Wunder, dass es so lange gedauert hat" und sie legte nach: "Solche Pfeifen braucht keiner."

Danach gefragt, was sie sich von Politikern wünsche, erklärte die 59-Jährige, "dass sie Politik für Leute machen und nicht, um sich um die nächste Legislaturperiode hinauszuretten".

Das sei es, was aus ihrer Sicht vielen Leuten gerade missfalle, "weil sie merken, die Politiker kümmern sich null, die setzen sich zusammen und reden von irgendwelchen Reformen, die keine sind". Das sei in ihren Worten frustrierend.

In diesem Zusammenhang führte die Moderatorin an, dass bei VW "vielleicht bald 150.000 Stellen abgebaut" würden, "die Wirtschaft geht runter, alles geht den Bach runter, die Leute finden das nicht gut und dann sitzen da irgendwelche Pfeifen, die nicht mal einen Schulabschluss haben und wollen unser Land regieren. Das finde ich irgendwie schwierig".

Hintergrund der Kritik ist die sogenannte Tennis-Affäre. Wegner war Anfang Januar während eines großflächigen Stromausfalls in Berlin Tennis spielen gegangen, obwohl rund 45.000 Haushalte und Tausende Gewerbebetriebe von der Krise betroffen waren.