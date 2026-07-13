Blut gespuckt! Kiez-Legende bangt um seine Mama

Hamburg - Großer Schreck für die Hamburger Kiez-Legende Daniel "Kellerkind" Schmidt (42)! Die Mutter des Elbschlosskeller-Wirts spuckte am Wochenende Blut.

Daniel Schmidt (42) musste sich am Wochenende um seine Mutter kümmern. (Archivfoto) © IMAGO / Future Image

Wer am Samstagabend eine Kiez-Tour mit dem Betreiber der härtesten Kneipe Deutschlands gebucht hat, wurde enttäuscht - der Bestseller-Autor tauchte nicht auf.

Am Sonntag klärte der Wirt auf, warum er kurzfristig ausgefallen ist.

"Susanna und André sind für mich eingesprungen. An dieser Stelle ein Dank und Entschuldigung an meine Gäste, aber meine Mutter hat Blut gespuckt. Die war beim Grillen. Natürlich war die ganze Familie extrem in Alarmbereitschaft", so Schmidt.

Die Familie habe die Mama in das AK Barmbek gebracht, wo gleich der nächste Schock auf sie wartete: Verdacht auf Tuberkulose (Tbc), weltweit die häufigste zum Tode führende bakterielle Infektion.

Die Mutter des Barbesitzers kam auf eine Isolationsstation, wenig später gab's aber Entwarnung. Tbc war es nicht. Eine Erklärung fanden die Ärzte auch nach einem CT, einer Ultraschall-Untersuchung und einem EKG nicht.

"Wir gehen jetzt davon aus, dass sie einfach, hoffentlich zumindest, nur zu viel Säure im Körper hatte oder vielleicht ein kleines Äderchen in der Nase geplatzt ist und dadurch dann eben Blut ausgespuckt wurde", so der ehemalige "Kampf der Realitystars"-Kandidat.