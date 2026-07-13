"Es scheppert in der Kiste": Model Sarah Kern packt über "OnlyFans"-Erfahrungen aus

Malta - Seit etwa einem Monat lässt Sarah Kern (57) auf OnlyFans die Hüllen fallen. Jetzt hat das zweifache Playboy -Nacktmodel eine erste Bilanz gezogen.

Sarah Kern (57) bereut ihren Schritt ins Erotik-Business bislang nicht. © Felix Hörhager/dpa

Wie Kern gegenüber der "Bild"-Zeitung enthüllte, hat sich der Schritt in das neue Business für sie finanziell bereits gelohnt. "Es macht mir richtig Spaß. Es scheppert richtig in der Kiste", zeigt sich die 57-jährige Blondine im Interview begeistert.

Auf der Erotik-Plattform durchzustarten sei "die zweitbeste Entscheidung" ihres Lebens gewesen. Nur ihre Homeshopping-Karriere erfülle sie mit noch mehr Stolz. Laut Kern habe sie mit ihrem FSK18-Content im ersten Monat bereits eine fünfstellige Summe verdient.

Was ihr besonders viel Kohle einbringt? Individuelle Wünsche von Abonnenten. Die TV-Bekanntheit erklärt das gängige Geschäftsmodell so: "Je mehr man zeigt und je länger man chattet, desto mehr klingelt die Kasse."

Vor allem für persönliche Foto-Anfragen würden ihre Fans den Geldbeutel öffnen. Andere Sonderwünsche könnten ihr bisweilen auch schon mal auf einen Schlag einen niedrigen vierstelligen Betrag einbringen. Details nennt sie nicht. Ob die Zahlen wirklich stimmen, ist ebenfalls unklar.