Trauer um "Türkisch für Anfänger"-Star: Schauspieler stirbt an Krebs

Berlin - Der bekannte Schauspieler Axel Schreiber ist tot. Wie Angehörige mitteilen, starb er am Mittwoch im Alter von 49 Jahren.

Axel Schreiber (†49) habe seine Angehörigen und Fans immer wieder zum Lachen und Fühlen gebracht. © Instagram/axel_schreiber_official

Er habe lange an einer schweren Krebserkrankung gelitten, wie es in dem Beitrag auf Instagram heißt.

Die Familie schreibt in ihrem Abschied, dass Axel weit mehr als nur ein talentierter Schauspieler gewesen sei: "Weggefährte, bester Freund, unsere Familie, Kumpel, Kollege, Traumdeuter, Reisender und Suchender."

Besonders berührend schildern sie die Worte über seine letzten Tage. Demnach habe der Schauspieler davon gesprochen, bereits "zwischen den Welten zu reisen".

"Hier in unserer Welt hast du dir definitiv ein Denkmal gebaut; in deinen Filmen, Serien, mit deinen Gemälden und mit uns - deinen Mitreisenden", betonen die Angehörigen weiter.

Axel habe sie immer wieder zum Lachen, Fühlen und Weinen gebracht. "Axel du hast unser Leben bereichert!", heißt es.