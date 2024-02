Schauspieler Richard Lewis gestorben: "Robin Hood" machte ihn berühmt

Richard Lewis (†76) machte sich durch "Robin Hood - Helden in Strumpfhosen" einen Namen. © Alex Gallardo/AP/dpa

Lewis wurde berühmt, weil er an der Seite von "Seinfeld"-Produzent Larry in der Sitcom "Lass es Larry" ("Curb Your Enthusiasm") mitwirkte.

Der TV-Durchbruch war ihm in den 90ern in den USA mit seiner Rolle in "Robin Hood - Helden in Strumpfhosen" gelungen, wo er Prinz John spielte und durch bissigen schwarzen Humor auffiel.

2021 war Lewis an Parkinson erkrankt, machte die Krankheit erst zwei Jahre später öffentlich.

Er sei nach einem Herzanfall friedlich in seinem Haus in Los Angeles gestorben, teilte sein Sprecher Jeff Abraham am Mittwoch gegenüber dem Magazin People mit.