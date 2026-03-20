Wer hätte das gedacht? Bettina Zimmermann war mit diesem Comedian verlobt
Berlin - Schauspielerin Bettina Zimmermann (50) ist seit rund 11 Jahren glücklich an der Seite von Kai Wiesinger (59). Bevor sie jedoch auf ihre große Liebe traf, hatte sie eine Beziehung mit einem bekannten Comedian.
In jungen Jahren war sie mit dem bekannten deutschen Comedian John Friedmann (54) liiert, besser bekannt als "Erkan" aus dem Duo "Erkan und Stefan".
Laut BUNTE lernten sich die beiden 2002 während der Dreharbeiten zum Film "Erkan und Stefan gegen die Mächte der Finsternis" kennen.
Sogar eine Verlobung krönte ihre Liebe. Doch das große Glück hielt nicht für immer: Nach ungefähr acht gemeinsamen Jahren gingen sie getrennte Wege.
2014 lernte Zimmermann den Schauspieler Kai Wiesinger kennen und lieben. In die Beziehung brachte die "Zwei Frauen für alle Felle"-Bekanntheit ein Kind aus einer früheren Partnerschaft ein, während Wiesinger zwei Töchter aus einer früheren Beziehung mitbrachte.
John Friedmann ist auf der Suche nach der großen Liebe
Ob John Friedmann mittlerweile vergeben ist, ist nicht bekannt. Im Januar 2025 erklärte er in einem Interview, dass er weiterhin Single sei: "Ich suche – auch wenn es ein bisschen kitschig klingt – die Frau fürs Leben, kein Abenteuer."
Viele würden denken, dass er ein "Casanova" sei. Das stimmt allerdings nicht, denn wenn er verliebt ist, sei er hundertprozentig treu. Doch Heiraten sei ihm heute nicht mehr wichtig. Stattdessen wünscht er sich, mit seiner Partnerin ein gemeinsames Leben aufzubauen.
Anfang der 1990er Jahre gründete er gemeinsam mit seinem Freund Florian Simbeck (54) das Comedy‑Duo Erkan und Stefan. Doch nach dem großen Comedy‑Erfolg wollten die beiden sich später auch wieder ernsteren Rollen widmen. Seit Anfang 2024 lebt er auf Mallorca, wo er sich neuen Projekten und auch anderen Interessen wie Immobilien und Kunst widmet.
Titelfoto: Tobias Hase/dpa;Henning Kaiser/dpa