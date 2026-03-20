Wer hätte das gedacht? Bettina Zimmermann war mit diesem Comedian verlobt

Berlin - Schauspielerin Bettina Zimmermann (50) ist seit rund 11 Jahren glücklich an der Seite von Kai Wiesinger (59). Bevor sie jedoch auf ihre große Liebe traf, hatte sie eine Beziehung mit einem bekannten Comedian.

Bettina Zimmermann (50) lernte John Friedmann (54) 2002 am Filmset kennen. © Tobias Hase/dpa;Henning Kaiser/dpa

In jungen Jahren war sie mit dem bekannten deutschen Comedian John Friedmann (54) liiert, besser bekannt als "Erkan" aus dem Duo "Erkan und Stefan".

Laut BUNTE lernten sich die beiden 2002 während der Dreharbeiten zum Film "Erkan und Stefan gegen die Mächte der Finsternis" kennen.

Sogar eine Verlobung krönte ihre Liebe. Doch das große Glück hielt nicht für immer: Nach ungefähr acht gemeinsamen Jahren gingen sie getrennte Wege.

2014 lernte Zimmermann den Schauspieler Kai Wiesinger kennen und lieben. In die Beziehung brachte die "Zwei Frauen für alle Felle"-Bekanntheit ein Kind aus einer früheren Partnerschaft ein, während Wiesinger zwei Töchter aus einer früheren Beziehung mitbrachte.