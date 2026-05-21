Ex-Schwiegertochter von Trump schwer krank: "Nachricht, mit der keiner gerechnet hat"

Palm Beach (Florida, USA) - Vanessa Trump (48) ist an Brustkrebs erkrankt. Die Ex-Frau von Donald Trump Jr. (48), ältester Sohn des US-Präsidenten Donald Trump (79), informierte ihre Community auf Instagram über die traurige Diagnose.

Vanessa Trump (48) ist an Brustkrebs erkrankt. © Alec Tabak/Pool The Daily News/AP/dpa

"Das ist eine Nachricht, mit der wohl keiner gerechnet hat", schrieb die 48-Jährige in ihrem aktuellen Posting.

Statt den Kopf in den Sand zu stecken, arbeite sie gemeinsam mit ihren Medizinern an einem Plan, um die Krankheit zu besiegen. Eine Behandlung laufe schon: "Ich danke meinen Ärzten, dass sie Anfang dieser Woche einen Eingriff an mir durchgeführt haben."

Trotz der Umstände blicke sie nach vorn, bleibe "fokussiert und hoffnungsvoll". Unterstützung erhalte sie von Familie, Freunden und vor allem ihren fünf Kindern.

Kai Madison (19), Donald III (17), Tristan (14), Spencer (13) und Chloe (11) stammen aus der früheren Ehe mit Donald Trump Jr. Das Paar heiratete 2005, 2018 folgte nach 13 gemeinsamen Jahren die Scheidung.