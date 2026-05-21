Ex-Schwiegertochter von Trump schwer krank: "Nachricht, mit der keiner gerechnet hat"
Palm Beach (Florida, USA) - Vanessa Trump (48) ist an Brustkrebs erkrankt. Die Ex-Frau von Donald Trump Jr. (48), ältester Sohn des US-Präsidenten Donald Trump (79), informierte ihre Community auf Instagram über die traurige Diagnose.
"Das ist eine Nachricht, mit der wohl keiner gerechnet hat", schrieb die 48-Jährige in ihrem aktuellen Posting.
Statt den Kopf in den Sand zu stecken, arbeite sie gemeinsam mit ihren Medizinern an einem Plan, um die Krankheit zu besiegen. Eine Behandlung laufe schon: "Ich danke meinen Ärzten, dass sie Anfang dieser Woche einen Eingriff an mir durchgeführt haben."
Trotz der Umstände blicke sie nach vorn, bleibe "fokussiert und hoffnungsvoll". Unterstützung erhalte sie von Familie, Freunden und vor allem ihren fünf Kindern.
Kai Madison (19), Donald III (17), Tristan (14), Spencer (13) und Chloe (11) stammen aus der früheren Ehe mit Donald Trump Jr. Das Paar heiratete 2005, 2018 folgte nach 13 gemeinsamen Jahren die Scheidung.
Schwester von Ex-Mann Donald Trump Junior kommentiert Vanessa Trumps Post
Beistand bekommt das Ex-Model auch von der Familie ihres Ex-Mannes. Donald Trumps Tochter, Ivanka Trump (44), beispielsweise kommentierte: "Ich bete dafür, dass du weiterhin Kraft hast und dich schnell erholst. Ich liebe dich."
Auch Vanessas älteste Tochter Kai schrieb rührende Zeilen unter das Posting: "Liebe dich! Du bist die stärkste Person überhaupt", so die 19-Jährige.
Wie schlimm es wirklich um ihren Gesundheitszustand steht, behielt Vanessa für sich. Darüber hinaus wünsche sie sich Privatsphäre, wie sie schrieb: "Ich danke euch für eure Unterstützung. Ich fokussiere mich auf Gesundheit und Genesung."
Seit März 2025 ist die Blondine mit Golfstar Tiger Woods (50) liiert. Das Paar machte damals seine Liebe auf Instagram mit romantischen Kuschelfotos öffentlich.
Titelfoto: Alec Tabak/Pool The Daily News/AP/dpa