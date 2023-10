Schauspielerin Nina Noel im Babyglück! "Sie war das Warten absolut wert!"

Mit diesem süßen Schnappschuss verkündet Nina Noel (35) am Freitag die Geburt ihrer Tochter. © Screenshot/Instagram/ninanoel

Am Donnerstag kam ihre kleine Tochter in Dubai auf die Welt, wie das Paar am heutigen Freitag mit einem Instagram-Post bekannt gab.

"Sie war das Warten absolut wert", schrieb Nina zu dem Schwarz-Weiß-Foto, wo sie, ihr Verlobter und ihr "süßes kleines Baby-Girl" zusammen im Krankenhausbett zu sehen sind.

Den Namen der Kleinen verriet die 35-Jährige noch nicht, dafür aber ihre Maße: Sie kam am 26. Oktober um 23.59 Uhr, 4350 g schwer und 52 cm groß auf die Welt.

Das (noch) namenlose Baby ist das dritte Kind des Paares. Ihre Söhne Lyano Lyon und Maliyo Tyger haben nun eine kleine Schwester bekommen. Doch die Kleine ließ ihre Familie auch ein wenig zappeln. Der eigentlich errechnete Geburtstermin wäre bereits der 20. Oktober gewesen.

Erst im April dieses Jahres hatte Nina ihren Fans von der Schwangerschaft berichtet. Offenbar waren sie und ihr Verlobter selbst von dem erneuten Babyglück überrascht worden.

Denn eigentlich hatten sie nach Anthonys Antrag in der Reality-TV-Show "Dubai Diaries" noch eine Hochzeit für den 11.11.2023 geplant.

Doch diese sagte das Paar vorsichtshalber ab. Schließlich war schnell klar: Sie werden nun erst einmal ganz andere Dinge im Kopf haben.