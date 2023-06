Schauspielerin stillt seit neun Jahren ununterbrochen: "Brüste doppelt so groß"

Teresa Palmer (37) ist vierfache Mutter und könnte sich sogar noch mehr Kinder vorstellen. © IMAGO / Pond5

Seit der Geburt ihres ersten Kindes Bodhi Rain (9) im Jahr 2014 stillt Palmer durchgängig. "Ich bin bei Tag 3367 oder so, also sind meine Brüste ziemlich anpassungsfähig", gibt sie im Gespräch mit der australischen Ausgabe der Frauenzeitschrift "Marie Claire" offen zu.

Da die anderen drei Kinder Forest Sage (6), Poet Lake (4) und Prairie Moon (22 Monate) zeitlich relativ nah beieinander auf die Welt kamen, stillte die "Warm Bodies"-Darstellerin manchmal sogar zwei Kinder gleichzeitig.

"Tandem-Stillen" heißt der Fachbegriff dafür. Das wirke sich immens auf den Körper aus: "Am Ende des Tages waren meine Brüste doppelt so groß", so die Blondine.

Zudem ginge das Stillen auch mental nicht spurlos an ihr vorbei: "An manchen Tagen ist es sehr anstrengend, ich bin völlig erschöpft und will einfach nur meinen Körper zurück. An anderen Tagen bin ich zutiefst dankbar."