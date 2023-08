Schlager-Debüt geplatzt: Darum sagt Peter Klein ersten Auftritt ab

Über diesen herben Rückschlag scheint der gelernte Maler und Lackierer mächtig enttäuscht zu sein. Doch schweren Herzens musste er seinen Auftritt beim "Sandstedter Sommer" in Niedersachsen absagen. Ersatztermine seien bereits in Planung. "Wir holen es schnellstmöglich nach", verspricht Peter.

Der 56-Jährige habe sich eine Erkrankung zugezogen. "Die letzten Tage haben mir mehr abverlangt als gedacht. Die körperliche und mentale Anstrengung, Hitze und Klimaanlage fordern ihren Tribut. Stimme weg, Kopf- und Gliederschmerzen. Ich liege flach", erklärte er am Samstagmorgen in seiner Instagram -Story.

Das erste Musikvideo sei laut eigener Aussagen bereits im Kasten. Hierfür reiste sogar Yvonne Woelke (41) an. Laut Peter habe sie im Clip mitgewirkt. Hierfür kam die Unternehmerin aus Berlin in Peters Finca unter. Einen romantischen Hintergrund soll das Zusammentreffen allerdings nicht gehabt haben.

Ein genauer Termin zur Veröffentlichung des Musikvideos oder weiterer Songs ist bislang nicht bekannt. Auf Social Media verriet Peter allerdings, dass eigene Songs in Planung sind.

Zusammen mit Yvonne ist der 56-Jährige aktuell noch in der Renovierungsshow "Wettkampf in vier Wänden" zu sehen. Die letzte Folge der Reihe erscheint am Dienstag (29. August) um 20.15 Uhr auf RTL.