Hat Iris Klein eine Midlife-Crisis? Ex-Mann Peter Klein klärt auf!

Mallorca - Peter Klein (56) durfte sich in den vergangenen Monaten eine Vielzahl an Anschuldigungen anhören - darunter auch der Vorwurf eine Midlife-Crisis durchzumachen. Vor allem wurde dieses Gerücht von Ex-Frau Iris Klein (56) angeheizt.

Yvonne Woelke (41) und Peter Klein (56) verstehen sich nach wie vor sehr gut. © RTL

Der 56-Jährige stellt sich in einem RTL-Interview allerdings eine berechtigte Frage: "Jeder Mensch steht irgendwann mal an einem Punkt, wo er vielleicht mit seinem Leben, was aktuell läuft, nicht ganz zufrieden ist. Ist dann jeder in einer Midlife-Crisis?"

Bei Männern sei es eine zu voreilig getroffene Annahme. Peter selbst habe bereits nach zehnjähriger Beziehung mit Iris einen Motorrad-Führerschein gemacht und einiges an seinem Leben geändert.

Stattdessen dreht er den Spieß um. "Ich denke mal, wenn ich jetzt rückblickend gerade die Person angucke, die das behauptet hat: 'Hat sie eine Midlife-Crisis, nach dem, was sie jetzt alles so an sich ändern lässt?' Böse Zungen würden es vielleicht behaupten. Ich sag's nicht", überlegt der gelernte Maler und Lackierer.

Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) hat in den vergangenen Wochen einiges an sich machen lassen. Nach einigen neuen Tattoos wurden die Brüste operiert sowie die Lippen aufgespritzt. Auch sportlich macht die 56-Jährige einige Fortschritte.

Es sei wahrscheinlich auch für Iris ein Abschnitt im Leben, in dem sie das Gefühl habe, sie müsse sich verändern. "Warum auch immer. Ist ja auch egal", findet Peter. Jeder Mensch habe das Recht dazu.