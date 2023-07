Schlagerstar Michael Hansen (†82) ist gestorben

Schlagersänger Michael Hansen starb im Alter von 82 Jahren. © picture alliance / dpa

Der 82-Jährige starb am Samstag nach wochenlanger Krankheit, wie Ehefrau Petra Kurucz-Schibilsky am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Hansen galt als Sonnyboy der DDR-Unterhaltungskunst. Der gebürtige Güstrower feierte mit seinen drei Sängerinnen, den Nancies, große Erfolge im Fernsehen und auf Showbühnen - etwa mit den Liedern "Regen in der Nacht" und "Wer hat sie gesehn". Er lebte in Wandlitz in Brandenburg.

Hansen erkrankte nach Angaben seiner Witwe nach Ostern an Corona und war mehrfach im Krankenhaus in Berlin-Buch. "Ich habe meinen Mann zuhause teilweise pflegen müssen", sagte sie.

Zuletzt sei er in einer Reha-Klinik in Wandlitz gewesen.