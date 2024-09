Mai Thi entschuldigt sich bei Followern, eine Sache ist ihr richtig peinlich

Mai Thi Nguyen-Kim (37) hat ihren vielen Followern auf Instagram erklärt, warum sie schon seit längerer Zeit so wenig postet. © Bild-Montage: Screenshot maithink/Instagram, Paul Zinken/dpa

Mai Thi wäre natürlich nicht Mai Thi, würde sie diese nicht überaus anschaulich vermitteln. Und so gibt sie auf ihrem jüngsten Insta-Post Einblicke in ihre Stichwort-Liste, in der sie Ideen für Beiträge auf Instagram sammelt.

Da tauchen dann Namen wie die von Schauspielerin und Sängerin Nina Chuba (25) oder von Comedian Felix Lobrecht (35) auf; oder kryptische Einträge wie "Scientific Dance Moves" (dt. "Wissenschaftliche Tanz-Bewegungen") oder "Bettseite links rechts Psychologie".

Da klingt alles sehr spannend. Aber das Problem ist: Mai Thi hat keine Ahnung mehr davon, was hinter diesen Notizen steckt.

Und dann kommt die 37-Jährige zum Kern des Problems: "Das liegt natürlich auch daran, dass ich keine f***ing Zeit habe, diese ganzen Ideen auch umzusetzen."

Und das ist nur zu verständlich. Denn zum einen ist sie mit ihrem Magazin "MaiThink X" regelmäßig im ZDF zu sehen. Und zum anderen ist sie Mutter von zwei kleinen Kindern, die 2020 und 2023 zur Welt gekommen sind.