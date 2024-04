Schlagerstar Michelle offen und ehrlich: "Gibt kaum Freunde"

Köln - Im Oktober 2023 zog Schlagerstar Michelle (52) einen Schlussstrich. Die Sängerin gab bekannt, dass sie ihre Karriere am Ende des Jahres beenden wird. Jetzt hat sie sich offen und ehrlich über die Branche geäußert.

Schlagerstar Michelle (52) wird am Ende des Jahres ihre beeindruckende Karriere beenden. © Christoph Reichwein/dpa

Auf die Frage, wie es einem gehe, hätte sie von Kollegen nie eine ehrliche Antwort bekommen. "Es läuft immer alles megageil. Du musst dieses Spiel mitspielen", erklärt Michelle in einem Interview mit dem "stern" und führt weiter aus: "In dieser Branche gibt es kaum Freunde. Ich kann meine an einer Hand abzählen."

Zudem habe die 52-Jährige im Laufe ihrer Karriere immer den Drang verspürt, perfekt sein zu müssen. Vor allem nach ihrem Schlaganfall im Jahre 2003 habe Michelle, die mit bürgerlichem Namen Tanja Gisela Hewer heißt, keine Zeit für eine Pause gehabt.

"Ich war gerade auf Tour, und nach Ostern ging es einfach weiter. Mir wurde gesagt: Man kann die ganzen Menschen nicht enttäuschen, die auf dich warten, deine Konzerte sehen wollen", erinnert sie sich.

Gerade als Frau sei es in der Musikbranche schwer, richtig Fuß zu fassen, wie sie weiter berichtet.

"Früher war das Frauenbild in der Branche noch schlimmer, aber auch heute bewege ich mich dort in einer vorwiegend männlichen Welt, ob das Plattenbosse sind oder Produzenten und Songschreiber", erklärt der Schlagerstar.