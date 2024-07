Schlagerstar Michelle spricht über das neue Album: Das hat ihr Suizidversuch damit zu tun

Schlagersängerin Michelle (52) hat sich zu ihrem Suizidversuch geäußert. © Christoph Reichwein/dpa

Denn in den Songs ihrer neuen Platte singt sie auch über die bittersten und schmerzlichsten Momente ihres Lebens. Diese hat sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Eric Philippi (27), der ebenfalls Schlagersänger ist, geschrieben. "Wir haben uns drei Tage und Nächte eingesperrt und mein ganzes Leben aufgeschrieben. Die prägendsten Abschnitte habe ich verarbeitet", erklärt Michelle gegenüber der BILD.

Dabei gehe es sowohl um ihre Pflegefamilie, als auch um Tabuthemen wie ihren Suizidversuch, worüber sie in dem Lied "Gespräch mit Gott" singt. "Wenn man zwischen den Zeilen hört, ist da sehr viel Wahrheit mit dabei", führt die Blondine aus.

Zum Hintergrund: Im Mai 2004 war die Schlager-Queen von dem Kindermädchen ihrer Töchter ohnmächtig in ihrer Wohnung in Köln gefunden worden. Die heute 52-Jährige musste direkt in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie tagelang im Koma gelegen hat.

Nach einiger Zeit gab Michelle zu, dass sie sich das Leben nehmen wollte.