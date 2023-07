02.07.2023 13:57 Reality-Sternchen in Klinik: Große Sorge um "Are You The One"-Juliette!

Juliette aus der Sendung "Are You The One" liegt im Krankenhaus.

Von Gloria Prokisch

Leipzig - Was ist los mit Juliette (22)? Ihre Follower sind in großer Sorge um die Ex-AYTO-Kandidatin. Nachdem die Influencerin Samstagvormittag noch fröhliche Instagram-Storys teilte, kam am Nachmittag der Schock. Juliette postet ein Foto aus dem Krankenhaus. Am gestrigen Samstag postet Juliette (22), bekannt aus dem Format "Are You The One", ein Foto aus dem Krankenhaus. © Screenshot/Instagram/juicyjuuly Bekannt wurde die Sächsin mit der Sendung "Are You The One", die sie mit Kandidat Barkin als Paar verließ. Nur kurze Zeit später folgte allerdings die Trennung der beiden. In Juliettes aktuellen Instagram-Post sieht man das Reality-Sternchen im Krankenhausbett mit einem EKG-Elektroden-Pad auf der Brust. Dazu schreibt sie, "Huhu meine Zuckerschnuten mich hat es leider erwischt, ich liege im Krankenhaus und werde mich deswegen erstmal ausklinken auf Social Media. Wir hören uns bald wieder." Mehr Informationen gibt die AYTO-Beauty ihren Followern noch nicht. Ein Foto in der Instagram-Story ihres Papas Alexander lässt allerdings Schlimmeres vermuten. Der Papa von Juliette postet dieses Foto, während seine Tochter im Krankenhaus liegt. © Screenshot/Instagram/fratelli_pastabar Er postet ein Foto auf Instagram in Schwarz-Weiß, auf dem er seine Kreuzkette küsst und darauf seine Tochter Juliette markiert. Er schreibt dazu lediglich "Familie". Warum die Leipzigerin im Krankenhaus ist und wie ernst es wirklich um sie steht, bleibt abzuwarten.

Titelfoto: Screenshot/Instagram/juicyjuuly