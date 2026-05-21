Schock für Johnny Depp: Frau verschafft sich mehrfach Zutritt zu seinem Anwesen

Los Angeles/USA - Schockmoment für Schauspieler Johnny Depp (62)! Auf seinem Anwesen im US-Bundesstaat Kalifornien war über mehrere Tage hinweg eine Eingedrungene gesichtet worden - schließlich musste die Polizei eingeschaltet werden.

Die Polizei rückte zum Anwesen von Johnny Depp (62) aus. © Natacha Pisarenko/AP/dpa

Wie das Boulevardmagazin TMZ berichtet, bekam der 62-Jährige am Dienstag Besuch von Beamten.

Wie die Strafverfolgungsbehörde von Los Angeles bekannt gab, habe sie gegen 16 Uhr einen Notruf wegen mutmaßlichen Hausfriedensbruchs erhalten.

Laut den Behörden meldete die anrufende Person, dass eine Frau am Eingangstor unten am Hügel gesessen habe.

Demnach habe die Eingedrungene bereits mehrfach für Probleme gesorgt, da sie schon am Wochenende zuvor mehrmals auf dem Grundstück des Schauspielers gesehen worden sei.