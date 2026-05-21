Schock für Johnny Depp: Frau verschafft sich mehrfach Zutritt zu seinem Anwesen
Los Angeles/USA - Schockmoment für Schauspieler Johnny Depp (62)! Auf seinem Anwesen im US-Bundesstaat Kalifornien war über mehrere Tage hinweg eine Eingedrungene gesichtet worden - schließlich musste die Polizei eingeschaltet werden.
Wie das Boulevardmagazin TMZ berichtet, bekam der 62-Jährige am Dienstag Besuch von Beamten.
Wie die Strafverfolgungsbehörde von Los Angeles bekannt gab, habe sie gegen 16 Uhr einen Notruf wegen mutmaßlichen Hausfriedensbruchs erhalten.
Laut den Behörden meldete die anrufende Person, dass eine Frau am Eingangstor unten am Hügel gesessen habe.
Demnach habe die Eingedrungene bereits mehrfach für Probleme gesorgt, da sie schon am Wochenende zuvor mehrmals auf dem Grundstück des Schauspielers gesehen worden sei.
Außerdem soll die Frau versucht haben, eine Nachricht für Depp zu hinterlassen. Zusätzlich habe sie Videoaufnahmen des Grundstücks gemacht.
Als die Polizei am Anwesen eintraf, fehlte von der Frau allerdings bereits jede Spur. Festnahmen gab es keine.
Titelfoto: Natacha Pisarenko/AP/dpa