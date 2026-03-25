Schock-Moment für Fans von Felix Neureuther: Doch kurz darauf Erleichterung
München - Jeden zweiten Mittwoch bringt Felix Neureuther (41) zusammen mit Sportreporter Philipp Nagel (38) seinen Podcast "Pizza & Pommes" heraus – ein Pflichttermin für treue Fans des ehemaligen Ski-Rennfahrers. Doch wer die am Mittwoch erschienene Folge anhörte, erlebte einen echten Schock-Moment.
Statt eines einstündigen Podcasts dauerte die neueste Ausgabe nur gut eineinhalb Minuten – und dürfte viele Hörer zunächst in große Sorge versetzt haben.
Philipp Nagel begrüßte zunächst die Hörer und ließ dann die Bombe platzen: "Ich muss euch leider enttäuschen, das wird nichts mehr. Nicht mehr in diesem Monat, nicht in diesem Jahr. Nie wieder!"
Und weiter: "Felix und ich haben uns officially getrennt. Ich bin jetzt der, der die Hiobsbotschaft übermitteln muss."
Doch dann löst Nagel die Situation auf: "Spaß beiseite, ich wollte nur einen Schocker auslösen."
Trotzdem müssen sich die Fans gedulden, denn Nagel habe die Aufzeichnung verschieben müssen, weil ihm etwas dazwischengekommen sei.
Die neue Folge erscheine deshalb am Freitag und nicht wie gewohnt am Mittwoch. "Großes Indianerehrenwort", verspricht der 38-Jährige.
Felix Neureuther und Philipp Nagel sprechen mit Gela Allmann über Nahtoderfahrungen
Zu Gast ist diesmal die Skitourenläuferin Gela Allmann (41), die bei einem Bergunfall im April 2014 rund 800 Meter in die Tiefe stürzte und schwer verletzt überlebte.
"Wir sprechen mit ihr über das Thema Nahtoderfahrungen und was sie daraus für ihr Leben gelernt hat", teasert Nagel die Folge an.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa