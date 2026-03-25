Schock-Moment für Fans von Felix Neureuther: Doch kurz darauf Erleichterung

München - Jeden zweiten Mittwoch bringt Felix Neureuther (41) zusammen mit Sportreporter Philipp Nagel (38) seinen Podcast " Pizza & Pommes " heraus – ein Pflichttermin für treue Fans des ehemaligen Ski-Rennfahrers. Doch wer die am Mittwoch erschienene Folge anhörte, erlebte einen echten Schock-Moment.

Felix Neureuther (41) bringt jeden zweiten Mittwoch einen Podcast heraus – doch diesmal schockte sein Kollege Philipp Nagel die Hörer. © Christian Charisius/dpa

Statt eines einstündigen Podcasts dauerte die neueste Ausgabe nur gut eineinhalb Minuten – und dürfte viele Hörer zunächst in große Sorge versetzt haben.

Philipp Nagel begrüßte zunächst die Hörer und ließ dann die Bombe platzen: "Ich muss euch leider enttäuschen, das wird nichts mehr. Nicht mehr in diesem Monat, nicht in diesem Jahr. Nie wieder!"

Und weiter: "Felix und ich haben uns officially getrennt. Ich bin jetzt der, der die Hiobsbotschaft übermitteln muss."

Doch dann löst Nagel die Situation auf: "Spaß beiseite, ich wollte nur einen Schocker auslösen."

Trotzdem müssen sich die Fans gedulden, denn Nagel habe die Aufzeichnung verschieben müssen, weil ihm etwas dazwischengekommen sei.

Die neue Folge erscheine deshalb am Freitag und nicht wie gewohnt am Mittwoch. "Großes Indianerehrenwort", verspricht der 38-Jährige.