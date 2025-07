"#SchwarzeSchafe" im Kino: Jella Haase findet klare Worte über das echte Berlin

Schauspielerin Jella Haase wurde 1992 in Berlin-Kreuzberg geboren. © TAG24

19 Jahre nach Veröffentlichung der Komödie "Schwarze Schafe" bringt Regisseur Oliver Rihs (53) ein Remake mit Starbesetzung in die deutschen Kinos.

Der Titel unterscheidet sich nur durch einen Hashtag und ein fehlendes Leerzeichen. Doch wie im ersten Film thematisiert die Neuauflage Berliner Außenseiter und ihr Ringen mit Liebe, Sex und Geld.

Dazu gehören: ein Neuköllner Clan-Chef, der zum Klimaschützer wird. Eine Genderpuppen-Erfinderin, die sich mit falscher Pistole und neuer Freundin im Grunewald die geheimsten Wünsche erfüllt. Ein Balkon-Imker, dessen Bienenvolk auf Speed ist. Und ein Fischer, der aus invasiven Sumpfkrabben nachhaltige Snacks zaubern will. Doch alle eint ein heißer Hauptstadtsommer - und das Warten auf den Regen!

Haase übernimmt die Rolle der Genderpuppen-Erfinderin Delphine. Ist die Hauptstadt für die gebürtige Berlinerin auch ein "Schwarzes Schaf"? "Ja, das trifft es schon ganz gut. Auf jeden Fall schlecht organisiert. Doch ich denke schon, dass Berlin für viele auch ein Sehnsuchtsort ist."

Für sie würden nach wie vor viele Künstler, verlorene Geister und Seelen in Berlin angeschwemmt werden. "Es ist auch so, dass sich Berlin verändert. Dass es den Menschen immer weniger möglich gemacht wird, in Berlin zu leben", so die 33-Jährige.

Jella hoffe, dass sie mit diesem Film auf die Probleme aufmerksam machen kann.