Schweiger-Ex erwartet Nachwuchs: "Baby Nummer vier ist unterwegs!"

Hamburg - Was für tolle Nachrichten! Model Svenja Holtmann (38) erwartet ihr viertes Kind. Damit zieht sie mit ihrem Ex-Partner Til Schweiger (61) gleich.

Model Svenja Holtmann (38) verkündete ihre Baby-News auf Instagram. © Fotomontage: Instagram/Screenshot/svenjaholtmann (2)

Erst kürzlich war Holtmann mit ihrem Ehemann Sönke Rosenkranz und den drei Kindern von Hamburg aufs Land gezogen. Und den neu gewonnenen Platz braucht die Familie auch, denn sie bekommt Nachwuchs.

Holtmann verkündete die Baby-News auf ihrem Instagram-Account, wo sie sich bereits mit einem runden Babybauch zeigte. In dem Video, das die 38-Jährige veröffentlichte, ist sie mit ihren drei Söhnen am Strand zu sehen. Erst als sie sich umdreht, ist ihr kugelrunder Bauch zu sehen.

"Wenn du denkst, dein Leben ist schon wild genug, macht sich Baby Nummer vier auf den Weg", schrieb die Schweiger-Ex dazu. Zu dem Beitrag selbst erklärte Holtmann: "Als wäre es nicht schon laut & wild genug bei uns. Baby Nr. 4 ist unterwegs und wir freuen uns riesig."

Kurz darauf ging die werdende Mutter in einem Q&A auf einige Fragen ihrer Follower ein. "Es ging mir in den ersten Wochen gar nicht gut. Ich war permanent müde, launisch und hatte starke Übelkeit", gab sie an.