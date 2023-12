"Schwere Fehler": Neue Details zur Ski-Tragödie von Michael Schumacher

Michael Schumacher (54) gewann in seiner Karriere insgesamt siebenmal den Weltmeistertitel in der Formel 1. © Diego Azubel/EPA/dpa

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister erlitt am 29. Dezember 2013 bei seinem Sturz in den Alpen eine schwere Kopfverletzung. Zeitweise lag der gebürtige Kerpener sogar im Koma. In wenigen Tagen jährt sich das Unglück bereits zum zehnten Mal.

Zuletzt hatten sich immer wieder verschiedene Personen aus seinem früheren Königsklassen-Umfeld zu Wort gemeldet und über den aktuellen Ist-Zustand der Rennsport-Legende spekuliert. Ein hoffnungsvolles Bild zeichnete keiner von ihnen.

Jetzt, fast zehn Jahre nach Schumis Schicksalstag, hat ein damals anwesender Skilehrer gegenüber der britischen Boulevard-Zeitung "The Sun" ausgepackt und behauptet, dass an ebenjenem Tag "zwei schwere Fehler" begangen wurden.

Zum einen hob der Mann den wenigen Schnee auf der Piste hervor, der die Abfahrt selbst für ausgewiesene Könner besonders gefährlich gemacht habe. Er betont: "An einem solchen Tag geht man da nicht rein. Es war klar, dass es nicht genug Schnee gab!"

Weitaus schwerer wiegt jedoch der zweite Aspekt. Laut den Angaben des Skilehrers haben die Ersthelfer den Schweregrad von Schumachers Gesundheitszustand nicht korrekt eingeschätzt. Ein herber Vorwurf.