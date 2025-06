27.06.2025 19:36 1.677 Als Lehrerin erzählt, wie hoch Migrationsanteil in ihrer Schule ist, stockt Markus Lanz der Atem

Sind Deutschlands Schulen am Limit? Dieser Frage wollte Markus Lanz am Donnerstagabend in seiner Sendung nachgehen.

Von Maximilian Schiffhorst

Titelfoto: ZDF/Cornelia Lehmann